من سيفوز في عصر اقتصاد ما بعد الوباء؟

مباشر- أحمد شوقي: يضع "كوفيد-19" الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى، وتتجه العديد من الدول نحو ركود مفاجئ وغير مسبوق.

لكن هذه الأزمة سوف تحفز بعض التغييرات الضخمة، في حين ستشهد معظم الصناعات إما إصلاح أو إعادة هيكلة أو اختفاء.

ويقول "موهيت جوشي" رئيس شركة "إنفوسيز" في تحليل عبر منتدى الاقتصاد العالمي إن سرعة التحول وقابلية التوسع والتحول الآلي ستكون كلمات المرور لهذا العصر الجديد من الأعمال، وسيصبح الفائزون هم أصحاب هذه القدرات الآن.

وبفضل حزم التحفيز الحكومية، تعود السيولة إلى السوق ما سيكون كافياً للاقتصاد أن يتعافى ويتمكن من الخروج من الركود بسرعة بمجرد رفع عمليات الإغلاق المختلفة.

لكن الطريقة التي يتم بها تنظيم معظم عمليات رفع الإغلاق تعني أن هذه التدابير ستفيد على الأرجح الشركات الكبيرة ذات رأس المال الأفضل بالفعل، على الشركات الصغيرة التي قد تعاني.

ومع ذلك، سيكون من المبالغة في رسم هذه الحقبة الجديدة على أنها حقبة "الشركات الكبيرة" مقابل "الصغيرة" أو "الشركات القائمة" مقابل "الناشئة".

وستبدو ظواهر العقد الماضي التي فضلت مؤسسات التكنولوجيا المالية والرقمنة على البنوك الكبرى والعلامات التجارية الاستهلاكية مؤرخة بحلول منتصف هذا العام.

في الواقع، يمكن أن نرى الأوقات الحالية على أنها أول اختبار حقيقي لشعارات الأعمال الرقمية الأولى التي تم تمديدها خلال الجزء الأول من هذا القرن.

وسوف يدفع كورونا إعادة إحياء العديد من الصناعات مع البقاء في المنزل في حالة إغلاق وإعادة تقييم وتصور أنماط الاستهلاك والإمداد والتفاعل والإنتاجية.

وبالتالي ما يتم رصده هو ما إذا كنا بصدد تحولات في النموذج، وليس استمرار الاتجاهات الحالية سواء بشكل متسارع أو بطيء.

على سبيل المثال، من الواضح أن التحول من المدفوعات النقدية إلى الرقمية يتسارع، وبحسب "فان ستينيس": رئيس لجنة التمويل المستدام في "يو بي إس"، فإن 31 دولة رفعت حدود الدفع عن بعد هذا العام لدعم تدابير الإبعاد الاجتماعي.

في المملكة المتحدة، كان استخدام أجهزة الصراف الآلي ينخفض ​​بالفعل بين 6 بالمائة و 14 بالمائة سنويًا، ولكنه انخفض الآن بأكثر من النصف.

وكما جادل "ستينيس" فإن لهذا آثارًا كبيرة على مرونة نماذج الدفع، لأعمال البنوك والمجتمع، بينما يتم العمل على ضمان عدم تخلف أحد عن الاقتصاد الرقمي المتزايد.

وفي سوق العمل، نشهد بالفعل شحنًا فائقًا للاتجاه الجديد "اجلب جهازك الخاص" في تكنولوجيا الأعمال.

بينما يتدافع الأشخاص للعمل والتعاون عن بُعد، فإن الأدوات المتخصصة سابقًا مثل "زوم، وسلاك، ومايكروسوفت تيمز" وحتى تطبيق "هاوس بيرتي" تدعم فجأة ملايين التفاعلات الشخصية والمؤسسية كل دقيقة.

تلك الشركات التي صممت حلولها لاستخدام الإمكانات الكاملة للحوسبة السحابية، لن تنحني تحت الضغط.

على سبيل المثال، توفر الحوسبة السحابية للشركات وصولاً سهلاً إلى طرق الدفع الرقمية، كما مكنت من مواصلة العمل عن طريق توفير الوصول السريع والآمن إلى تطبيقات الأعمال لموظفيها الذين يعملون في المنزل.

ومع ذلك، فإنها توفر أيضًا المرونة المالية لأولئك الذين يرون تباطؤًا في تخفيض تكاليف التكنولوجيا لخطوط الأعمال التي تواجه تحديات.

وفي الوقت نفسه، يتعين على سلاسل التوريد إعادة تشكيل نفسها في الوقت الحقيقي.

ومع ارتفاع الطلب على معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس وغيرها من الأدوات الطبية، يتعين على الشركات المصنعة إعادة تصميم نفسها.

على سبيل المثال، اتجهت "رويال مينت" لإنتاج أقنعة طبية، في حين أن "دايسون" والعديد من الشركات المصنعة الأخرى، الكبيرة والصغيرة، تنتج أجهزة تنفس أو معدات الوقاية الشخصية.

وبينما يكافح بائعي التجزئة الكبار في متاجر البقالة لإدارة طوابير العملاء، سرعان ما تحولت المطاعم المحلية الذكية إلى تجار تجزئة -أعادت استخدام سلاسل توريد المطاعم الخاصة بها نحو المستهلكين النهائيين.

وهذا المزيج من القدرات القابلة للتطوير وسرعة التغيير هو ما سيحدد النجاح القصير والمتوسط ​​للشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

ولكن على المدى الطويل، يجب أن يكون التغيير أكثر جوهرية، وأن تكون المرونة نصب أعين قادة الأعمال بعد الخروج من الأزمة الحالية.

وفي سبيل خلق مرونة على المدى الطويل، من المحتمل أن نشهد المزيد من التحول الآلي والذكاء الاصطناعي داخل سلاسل التوريد.

وتقلل هذه التقنيات من التدخل اليدوي وعمليات التسليم، وتحد من مخاطر انتقال العدوى والاعتماد على البشر للعمل وجهًا لوجه، كما يمكنها أيضًا تمكين الإنتاج من التقلص استجابةً للطلب المفاجئ.

في الواقع، ربما أدت التدخلات الحكومية إلى تسريع هذا الاتجاه عن غير قصد، وتمثل الحوافز المالية للعديد من البلدان أكبر تجربة على نطاق واسع في الدخل الأساسي الشامل حتى الآن.

ويعتبر الكثيرون أنه شرط أساسي لاقتصاد ناجح يحركه الذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشركات من استبدال البشر دون التأثير على رفاهيتهم.

ومن الواضح أن هذه الأزمة سوف تؤدي إلى إنهاء الكثير من الممارسات القديمة، ولكن أكثر مما نعتقد بكثير سوف يستمر.

سوف نرغب دائمًا في السفر، وتناول الطعام في الخارج، والتسلية، فقط لا تتوقع عدم تغير أي من هذه الأنشطة، أو أن يتم تقديمها من نفس العلامات التجارية، وبنفس الوسائل التي اعتدنا عليها.

سوف يخرج العالم من هذه الفترة أقوى وأكثر حكمة وأكثر ارتباطًا بمجتمع عالمي، وستكون المرونة في طليعة كل استراتيجية، ومع ذلك فإن سرعة التحول التي ستضمن القدرة التنافسية والقدرة على الاستجابة لما هو غير متوقع.

ولتحقيق ذلك، سيتعين على الشركات إعادة تقييم يتضمن أين يجب أن تكون قوية وأين يجب أن تكون مرنة.