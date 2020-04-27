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"تداول": إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية بـ5.55 مليار ريال.. غدا

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"تداول": إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية بـ5.55 مليار ريال.. غدا "تداول": إدراج أدوات دين تابعة للحكومة السعودية بـ5.55 مليار ريال.. غدا

الرياض – مباشر: وافقت شركة السوق المالية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج، بقيمة إجمالية 5.55 مليار ريال.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الموافق 28 أبريل/ نيسان 2020.

وأضافت "تداول"، أنه الزيادة تتم من خلال زيادة الإصدار رقم 2020-01-07 (رمز تداول:5283) بقيمة 1.3 مليار ريال ليصل إلى 2.52 مليار ريال.

وأشارت، إلى جانب زيادة الإصدار رقم 2020-02-15 (رمز تداول:5284) بقيمة 4.25 مليار ريال ليصل إلى 8.24 مليار ريال.

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مباشر ()

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