السوق السعودي يعاود التراجع بضغط قطاعي البتروكيماويات والطاقة

الرياض - مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع بعدما حقق ثلاثة ارتفاعات متتالية، بفعل قطاعي البتروكيماويات والطاقة بالإضافة إلى الاتصالات.

وبالختام انخفض المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.16% إلى مستوى 6827 نقطة ليفقد نحو 10.87 نقطة.

وجرى التعامل على 268.823 مليون سهم، من خلال تداولات بقيمة 5.301 مليار ريال موزعين على 238.88 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم عناية بنسبة 10% ، كما ارتفع أداء سهم أسلاك بنسبة 9.97%، وارتفع أداء سهم ريدان بنحو 8.64%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم سويكورب وابل ريت بنسبة 5.15%، تلاه سهم التعاونية بنسبة 4.35%، وانخفض أداء سهم ينساب بنسبة 2.94%.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وكان سهم الإنماء الأنشط تداولاً من ناحية القيمة والحجم بنحو 27.21 مليون سهم وبقيمة 418.64 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد تراجع بنسبة 5.17% إلى مستوى 7188.75 نقطة ليفقد نحو 392.17 نقطة.

وتصدر التراجعات سهم العمران بنسبة 19.95%، والصمعاني بنسبة 8.38%، فيما كان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.9%، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 1.84%.

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