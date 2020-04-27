"إن.إم.سى" للرعاية الصحية تطلب إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن

دبي - مباشر: قدمت شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية التي تتخذ من دولة الإمارات المتحدة مقرا لها، طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية.

ويأتي قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن بهدف توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضحت الشركة أنه لن تتأثر العمليات التشغيلية للشركة بهذا القرار، حيث ستواصل مستشفيات "إن إم سي" ومراكزها الصحية والعيادات التابعة لها بالعمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وقال بي أر شيتي، الذي يواجه اتهامات جنائية، في تصريحات صحفية مؤخراً إنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، ذكر بنك الإمارات دبي الوطني أن قيمة انكشافه المباشر على مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية والشركات التابعة للمجموعة وصل إلى 747.34 مليون درهم.

وقال مصرف "الإمارات الإسلامي" إن لديه انكشافاً مباشراً على مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" والشركات ذات العلاقة، بمبلغ 676.46 مليون درهم.

وقال بنك دبي الإسلامي إن قيمة انكشافه على مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها التابعة تبلغ 1.6 مليار درهم (ما يُوازي 425 مليون دولار) حتى تاريخ 31 مارس/آذار من عام 2020.

وبين "دبي الإسلامي" في البيان أن نور بنك التابع له لديه انكشاف على إن إم سي بقيمة وصلت نسبته إلى 426 مليون درهم (116 مليون دولار).

وفي ظل تلك الأزمة، طلب مصرف الإمارات المركزي بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة عائلة رجل الأعمال الهندي "بي آر شيتي"، مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" تقع مقرها في الإمارات، لكنها مدرجة في سوق لندن منذ عام 2012، وتعمل شركة إن إم سي للرعاية الصحية في 19 دولة.

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