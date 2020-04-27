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"هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين

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"هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين "هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين

الرياض ـ مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه تم تسجيل 51 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين.

وقال الصندوق، عبر حسابه الرسمي، على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن المبادرة تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 50%، من الأجر الشهري.

كما بين أن مدة الدعم تصل إلى عامين ممن تم توظيفهم من تاريخ الأول من يوليو / تموز 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد.

وأكد مدير عام صندوق "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، في بيان أمس الأحد، أن الصندوق يَسّر خطوات الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، لتصبح بشكل إلكتروني، دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق.

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