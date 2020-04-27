أرباح "أديداس" تتهاوى 95% خلال الربع الأول

مباشر: تراجعت أرباح شركة "أديداس" بنحو 96 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تحذيرات من أثر فيروس كورونا على أداء الربع الثاني.

وأعلنت الشركة الألمانية العاملة في قطاع تصنيع المنتجات الرياضية عبر نتائج الأعمال اليوم الإثنين، إنها حققت صافي أرباح بقيمة 31 مليون يورو (33.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 632 مليون يورو في الفترة المماثلة من عام 2019.

وانخفضت إجمالي المبيعات بنحو 19.2 بالمائة لتصل إلى 4.753 مليار يورو في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي، مقابل 5.883 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وأجبر تفشي "كوفيد-19" الشركة الألمانية على إغلاق متاجرها في آسيا ومعظم متاجرها في أنحاء العالم.

وقالت أديداس إن المبيعات في الصين تتعافى تدريجياً، في حين ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 55 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي وبنحو 35 بالمائة بالنسبة للربع الأول بأكمله.

وحذرت أديداس أن نتائج أعمالها في الربع الثاني من العام الحالي ستظهر تأثراً أكبر بفيروس كورونا يصل إلى هبوط 40 بالمائة للمبيعات، مع إغلاق 70 بالمائة من متاجرها حاليا.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أديداس" بنحو 2.3 بالمائة مسجلاً 210.30 يورو.