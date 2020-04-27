أخبار عاجلة

8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السعودية.. إقرار خطة مشروع إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي

Print

الرياض – مباشر: أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني عدة قرارات، خلال اجتماعه 108 عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس، توفيق الربيعة.

ووافق المجلس، وفقا لبيان له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على خطة مشروع الأمانة العامة الخاص بإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي، والعمل على إيجاد خيارات التأمين الإضافي.

وقرر المجلس، خلال الاجتماع، تمديد اعتماد مقدمي الخدمات الصحية المنتهية للفترة من 1 أبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/ حزيران 2020 مجانا؛ دعما للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام الضمان الصحي التعاوني بالسعودية تنص على أن يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي عن الأمانة العامة، ويتعين تسديد المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض.

ووافق المجلس على صرف الوصفة الإلكترونية للمؤمن لهم عبر التطبيقات وشمولها بالتغطية التأمينية.

الصورة

الصورة

ترشيحات:

المجلس الصحي السعودي يصدر 5 قرارات.. أبرزها برنامج وطني لإدارة الكوارث

.. التأمين الصحي يغطي تطعيمات الأطفال من خلال المنزل لمدة 3 أشهر

بـ995 مليون ريال..السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

كيف تدعم أرامكو السعودية المشروعات الصغيرة؟

"النقد" السعودية توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بوضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية