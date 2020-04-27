السعودية.. إقرار خطة مشروع إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي

الرياض – مباشر: أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني عدة قرارات، خلال اجتماعه 108 عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس، توفيق الربيعة.

ووافق المجلس، وفقا لبيان له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على خطة مشروع الأمانة العامة الخاص بإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي، والعمل على إيجاد خيارات التأمين الإضافي.

وقرر المجلس، خلال الاجتماع، تمديد اعتماد مقدمي الخدمات الصحية المنتهية للفترة من 1 أبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/ حزيران 2020 مجانا؛ دعما للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام الضمان الصحي التعاوني بالسعودية تنص على أن يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي عن الأمانة العامة، ويتعين تسديد المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض.

ووافق المجلس على صرف الوصفة الإلكترونية للمؤمن لهم عبر التطبيقات وشمولها بالتغطية التأمينية.

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