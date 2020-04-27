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"تداول": 4 صفقات خاصة على "سليمان الحبيب" ضمن سعر التداول

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"تداول": 4 صفقات خاصة على "سليمان الحبيب" ضمن سعر التداول "تداول": 4 صفقات خاصة على "سليمان الحبيب" ضمن سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 8.7 مليون ريال، من خلال 144.8 ألف سهم، بسعر 60 ريالاً، لجميع الصفقات.

وتم تداول سهم "الحبيب" بجلسة الاثنين بين مستويات 61.40 ريال و58.80 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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