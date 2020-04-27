الحبوب السعودية ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2020

الرياض - مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن إتمامها إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2020م) بكمية (655) ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا.)

وقال محافظ المؤسسة أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم الاثنين، في بيان، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وتابع: سيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020م) وبواقع 11 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 360 ألف طن، و 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 240 ألف طن، و باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 19 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وكانت المؤسسة تعاقدت منذ بداية هذا العام على استيراد 775 ألف طن، ليصل بذلك إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام بعد ترسية هذه الدفعة بكمية تقدر نحو 31.4 مليون طن، علماً بأن المؤسسة بدأت خلال الشهر الجاري موسم استلام القمح المحلي للعام الثاني على التوالي والذي يستهدف استلام 700 ألف طن تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وجددت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10 بالمائة من احتياجات المملكة السنوية من القمح.

ترشيحات:

"المراكز" تعلن إعادة الافتتاح الجزئي لمراكزها التجارية باستثناء "مكة مول"

الأجانب والخليجيون يتجهون للشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

الأسهم السعودية المملوكة للأجانب تتراجع 1.3 مليار ريال خلال أسبوع

السوق السعودي يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم القطاعات الكبرى

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

"الحبوب" تجدد دعوة الشركات للتأهيل لشراء 10% من احتياجات السعودية من القمح

بـ995 مليون ريال.. السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا