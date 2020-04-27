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مستشار البيت الأبيض: معدل البطالة سيقترب من مستويات الكساد العظيم

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مستشار البيت الأبيض: معدل البطالة سيقترب من مستويات الكساد العظيم مستشار البيت الأبيض: معدل البطالة سيقترب من مستويات الكساد العظيم

مباشر: حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "كيفين هاسيت" من أن معدل البطالة قد يصل إلى مستويات لم يشهدها منذ الكساد العظيم مع الانكماش الحاد في الاقتصاد.

وقال "هاسيت" في تعليقات مع الصحفيين من داخل البيت الأبيض، أمس الأحد، إن معدل البطالة قد يصل إلى 16 بالمائة.

وأضاف أن الشهرين القادمين سوف يشهدان إعلان بيانات اقتصادية سيئة للغاية.

ومن جهة أخرى، أوضح في تعليقات مع محطة "إيه.بي.سي" أن معدل البطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال فترة الكساد العظيم.

وتابع: "خلال الكساد العظيم فقدنا 8.7 مليون وظيفة، أما الآن فإننا نفقد هذا العدد الكبير كل 10 أيام".

ووصف مستشار البيت الأبيض عمليات الإغلاق بسبب وباء "كوفيد-19" بأنها الصدمة السلبية الكبيرة التي لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي على الإطلاق، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي على شكل "v"، والذي يعني تعافياً سريعاً في النشاط الاقتصادي بعد انكماشاً حاداً، قال "هاسيت" إن ذلك سيعتمد كثيراً على الخطوة التالية التي سوف تحدث.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً من تفشي "كوفيد-19"، حيث يوجد بها حوالي 966 ألف مصاب من بين 2.97 مليون شخص على الصعيد العالمي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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