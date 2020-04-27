الإيجابية تغلب على أسهم "التجزئة" بالسوق السعودي بعد عودة النشاط جزئياً

مباشر ـ ثابت شحاتة: غلبت الإيجابية على أداء أسهم التجزئة المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الاثنين، تزامنا مع إعلان بعض الشركات عن عودة النشاط بعد رفع الحظر بشكل جزئي.

وارتفعت جميع الأسهم المدرجة ضمن قطاع تجزئة الأغذية، بينما غلب اللون الأحمر على أسهم قطاع تجزئة السلع الكمالية، وذلك بحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية.

وتصدر سهم "أبو معطي" المكاسب على مستوى أسهم التجزئة، بارتفاع نسبته 9.2%، صعد بها إلى مستوى 15.42 ريال، تلاه "أسواق المزرعة" بنسبة 6.5%، عند مستوى 20.94 ريال.

وحل سهم "الحكير" بالمركز الثالث من حيث أعلى المكاسب، بعد صعوده 4.95% إلى مستوى 22.04 ريال، في تلك الأثناء.

وأعلنت شركة "فواز الحكير"، اليوم الاثنين عن إعادة التشغيل الجزئي لمتاجر التجزئة التابعة ابتداءً من 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل/نيسان 2020م.

وفي المقابل، جاءت 3 أسهم باللون الأحمر، بصدارة "جرير" الذي هبط 1.42% إلى مستوى 152 ريالا، وظل سهم "إكسترا" مستقرا دون تغيير.

وجاء المؤشر العام للسوق باللون الأخضر، في تلك اللحظات، بارتفاع نسبته 0.78%، بمكاسب بلغت 53.15 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,891.82 نقطة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد أمراً ملكياً يتضمن، رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

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