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الدولار يتراجع عالمياً وسط آمال إعادة فتح الاقتصادات الكبرى

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الدولار يتراجع عالمياً وسط آمال إعادة فتح الاقتصادات الكبرى الدولار يتراجع عالمياً وسط آمال إعادة فتح الاقتصادات الكبرى

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى تخفيف بعض قيود الإغلاق الوطني.

وجاء انخفاض العملة الخضراء مع  تحركات الولايات المتحدة وأوروبا لتخفيف بعض قيود الإغلاق الوطني والتباعد الإجتماعي، ولكن تجار العملة يقولون إنهم لا يزالون قلقين لأن التهديدات التي يشكلها الفيروس لم يتم القضاء عليها تماماً.

وقام بنك اليابان في اجتماع سياسته النقدية اليوم، بإلغاء القيود المفروضة على مشتريات السندات الحكومية وزيادة شراء ديون الشركات لدعم المتضررة منها بسبب تفشي كورونا.

كما من المقرر أن يُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع، واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث تأخذ البنوك المركزية الرئيسية إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر بتفشي الفيروس المستجد.

وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة ما يزيد عن 200 ألف شخص عالمياً، وأصاب ما يقرب من 3 ملايين آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 1.0848 دولار، كما تراجعت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة إلى 107.21 ين.

وهبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليسجل 1.2424 دولار، بينما تراجع بنسبة هامشية أمام العملة السويسيرية بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 0.9721 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 100.007.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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