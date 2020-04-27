أخبار عاجلة

8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السعر الفوري للذهب يتراجع 9 دولارات مع تحسن معنويات المخاطرة

Print
السعر الفوري للذهب يتراجع 9 دولارات مع تحسن معنويات المخاطرة السعر الفوري للذهب يتراجع 9 دولارات مع تحسن معنويات المخاطرة

مباشر: تراجع السعر الفوري لمعدن الذهب بنحو 9 دولارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تحسن الرغبة في المخاطرة وسط آمال التحفيز الإضافية المرتقبة من قبل البنوك المركزية.

وتأتي خسائر المعدن الأصفر وسط المزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي الياباني وتخطيط بعض الدول تخفيف الإجراءات الصارمة وقيود الإغلاق، على الرغم من أن خسائر الذهب كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن الركود العالمي.

وعزز بنك اليابان عمليات شراء الأصول الخطرة، كما تعهد بشراء كميات كبيرة من السندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا لمدة يومين متتاليين ينتهي الأربعاء، وأن يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وتسير دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الطريق الصحيح لتخفيف قيود معينة والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها لاستئناف الاقتصاد الذي تضرر بشدة من ضربة فيروس "كورونا" وانتشاره في غضون الأشهر الماضية.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1737.7 دولار للأوقية.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.5 بالمائة بما يعادل 9 دولارات إلى 1720.16 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 99.939.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية