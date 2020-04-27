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نيكي الياباني يرتقع 2.7% بالختام بدعم نتائج أعمال الشركات الإيجابية

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نيكي الياباني يرتقع 2.7% بالختام بدعم نتائج أعمال الشركات الإيجابية نيكي الياباني يرتقع 2.7% بالختام بدعم نتائج أعمال الشركات الإيجابية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو 3 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الإثثنين، بدعم إعلان الشركات نتائج أعمالها والتي جاءت إيجابية.

ويأتي أداء البورصة اليابانية، مدعوماً بأرباح بعض الشركات والتي جاءت افضل من التوقعات وارتفاع سعر العقود الآجلة في وول ستريت مما عزز معنويات السوق.

وارتفع سهم "فانوك" بنسبة 12 بالمائة، حيث لم يكن الهبوط في أرباح الشركة في العام المالي المنتهي في مارس/آذار الماضي سيئاً كما توقع البعض.

وفي المقابل، كان التأثير العام لقرار بنك اليابان معتدلاً، حيث إن البنك المركزي ترك الوتيرة السنوية لمشترياته من الصناديق المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية دون تغيير.

لكن مع ذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات كانت متوقعة على نطاق واسع لتخفيف ضغوط التمويل على الشركات، بما في ذلك زيادة شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات.

وبالنسبة لمستجدات "كورونا"، وصل عدد حالات الإصابة في اليابان إلى 13.441 ألف حالة، ووفاة 372 شخصاً حتى الآن، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.7 بالمائة بما يوازي 521 نقطة إلى مستوى 19783.2 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ جلسة 17 أبريل/نيسان الجاري.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1.8 بالمائة مسجلاً 1447.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 107.22 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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