الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، على آمال مزيد من إجراءات التحفيز من قبل البنوك المركزية لإعادة تنشيط الاقتصادات التي تضررت بشدة من وباء "كوفيد-19".

ويأتي أداء البورصات الأوروبية بالتزامن مع ترقب المستثمرون حول العالم اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاً لمدة يومين يبدأ يوم الثلاثاء هذا الأسبوع وأن يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

ويراقب كذلك المستثمرون عن كثب كيف تخرج منطقة اليورو تدريجيًا من استراتيجيات الإغلاق التي تسببت في شلل الاقتصادات.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المميت في جميع أنحاء العالم لأكثر من 2.97 مليون حالة إصابة، ووفاة ما يزيد عن 206 ألف شخص آخرين، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 335.51 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.6 بالمائة مسجلاً 5843.5 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 2.3 بالمائة إلى 10570.5 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.8 بالمائة ليصعد إلى 4473.8 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.0837 دولار.