الأجانب والخليجيون يتجهون للشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية - تداول مواصلة المستثمرين الأجانب تحقيق مشتريات صافية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أبريل/ نيسان، وتحول المستثمرون الخليجيون للشراء بعد موجة بيع استمرت لأسابيع، فيما تحول السعوديون نحو البيع.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، الصادر اليوم الاثنين، سجل الأجانب مشتريات صافية من خلال تعاملاتهم في الأسهم المدرجة ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" بقيمة 11.03 مليون ريال، و86.23 مليون ريال للخليجيين، مقابل مبيعات صافية للسعوديين بقيمة 97.27 مليون ريال.

وسجل الأجانب مشتريات إجمالية بقيمة 1.77 مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات بـ 1.76 مليار ريال.

ودعمت تعاملات فئة المستثمرين المؤهلين والمقيمين تعاملات الأجانب خلال الأسبوع؛ بتسجيلهم مشتريات صافية بقيمة 58.72 مليون ريال و17.11 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي عمليات الشراء من الخليجيين 271.59 مليون ريال، مقارنة مع 185.35 مليون ريال للمبيعات.

وبالنسبة للسعوديين، غلب البيع على تعاملاتهم في الأسبوع الماضي بإجمالي 16.32 مليار ريال، مقابل مشتريات بـ 16.22 مليون ريال.

وسجل الأفراد مشتريات صافية بقيمة 415.38 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية بـ 512.65 مليون ريال للمؤسسات.

وخلال الأسبوع السابق المنتهي في 16 أبريل/ نيسان، أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية - تداول مواصلة المستثمرين الأجانب تكثيف مشترياتهم، وتحول السعودية للشراء أيضاً، فيما استمر المستثمرون الخليجيون نحو البيع.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، تعاملات الأسبوع الماضي بمحصلة سلبية، ليواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التولي، وسط تباين قطاعاته الرئيسية.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.4%، خلال الأسبوع، فاقداً 26.8 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,604.9 نقطة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 16 مليار ريال، لتصل إلى 7.546 تريليون ريال، مقابل 7.58 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.

ترشيحات:

تقرير: رمضان يكتب نصائح جديدة لمستثمري أسهم الخليج وسط أزمة كورونا

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

بـ995 مليون ريال.. السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

المجلس الصحي السعودي يصدر 5 قرارات.. أبرزها برنامج وطني لإدارة الكوارث

وزير الصناعة السعودي يعلق على قرار عودة العمل بالمصانع

كيف تدعم أرامكو السعودية المشروعات الصغيرة؟

الصناعة السعودية تطلق أكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً

وكالة: "بن لادن" السعودية تعين مستشاراً لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار

"النقد" السعودية توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بوضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

السعودية تودع ملياري ريال بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

السعودية تتيح لصاحب العمل إصدار التأشيرات عبر منصة "أبشر"