السوق السعودي يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم القطاعات الكبرى

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع، بدعم من القطاعات الكبرى، وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام - تاسي ارتفاعاً بنحو 0.34% إلى مستوى 6862.12 نقطة بمكاسب قدرها 23.45 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم عناية بنسبة 9.34%، وتلاه سهم أبومعطي بنحو 6.81%، كما ارتفع أداء سهم المتحدة للتأمين بنسبة 4.94%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم وقت اللياقة بنحو 1.95%، وكيان السعودية بنحو 1.84%، والأصيل بنحو 1.55%.

وتصدر سهم الإنماء نشاط التداولات بنحو 8.31 مليون سهم بقيمة 127.463 مليون ريال.

وجرى التعامل على 68.74 مليون سهم بقيمة 1.257 مليار ريال موزعة على 61.14 ألف صفقة.

وتصدر الرابحين قطاع البنوك بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو0.29%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.14%.

كان المؤشر العام للسوق أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعاً بصعود جماعي للقطاعات، بنسبة 3.54%، إلى مستوى 6838.67 نقطة خاسراً نحو 233.77 نقطة.

ترشيحات:

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

بـ995 مليون ريال.. السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

المجلس الصحي السعودي يصدر 5 قرارات.. أبرزها برنامج وطني لإدارة الكوارث

وزير الصناعة السعودي يعلق على قرار عودة العمل بالمصانع

كيف تدعم أرامكو السعودية المشروعات الصغيرة؟

الصناعة السعودية تطلق أكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً

وكالة: "بن لادن" السعودية تعين مستشاراً لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار