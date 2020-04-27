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السوق السعودي يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم القطاعات الكبرى

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السوق السعودي يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم القطاعات الكبرى السوق السعودي يرتفع بالتعاملات الصباحية بدعم القطاعات الكبرى

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع، بدعم من القطاعات الكبرى، وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام - تاسي ارتفاعاً بنحو 0.34% إلى مستوى 6862.12 نقطة بمكاسب قدرها 23.45 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم عناية بنسبة 9.34%، وتلاه سهم أبومعطي بنحو 6.81%، كما ارتفع أداء سهم المتحدة للتأمين بنسبة 4.94%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم وقت اللياقة بنحو 1.95%، وكيان بنحو 1.84%، والأصيل بنحو 1.55%.

وتصدر سهم الإنماء نشاط التداولات بنحو 8.31 مليون سهم بقيمة 127.463 مليون ريال.

وجرى التعامل على 68.74 مليون سهم بقيمة 1.257 مليار ريال موزعة على 61.14 ألف صفقة.

وتصدر الرابحين قطاع البنوك بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو0.29%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.14%.

كان المؤشر العام للسوق أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعاً بصعود جماعي للقطاعات، بنسبة 3.54%، إلى مستوى 6838.67 نقطة خاسراً نحو 233.77 نقطة.

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