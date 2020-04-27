في زمن فيروس كورونا كيف تحمي استثمارك من المخاطر

مازال وباء كورونا مستمر في الانتشار بسرعة البرق، حيث تجاوز عدد المصابين حتى الآن سقف المليونين شخص حول العالم، وأعداد الوفيات تزداد يوم بعد الآخر، ومع استمرار هذا الوضع الكارثي تستمر مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال بداخل سوق الفوركس، فالصورة غير واضحة المعالم، ولا أحد يُدري إلى أي نحو سوف تسير بينا السفينة.

ولكن هذا لا يعني على الاطلاق التوقف عن الأعمال والتجارة، بل بالعكس قد يكون هذا الوضع ملئ بالفرص الذهبية التي يمكن استغلالها، وخصوصًا في ظل تطور أدوات إدارة المخاطر بشكل كبير وظهور أداة جديدة، جعلت التداول أقل مخاطرة، فما هي تلك الأداة؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه معًا من خلال هذا المقال.

إيزي ماركتس تطور أدوات تداولها

نعلم جميعًا أن سوق الفوركس من أكبر الأسواق المالية، والذي يشمل على العديد من فرص الربح الجيدة، ولكن تظل المخاطر المحيطة به هي السد المنيع أمام الكثير من الأشخاص، ومن حسن الحظ أن هناك باقة من أدوات تداول الفوركس التي تساعد في خفض مستوى المخاطرة المحيط بالصفقات.

وتتنوع وتتعدد الأدوات التي تقدمها شركات الوساطة لعملائها، وذلك مثل أدوات تجميد السعر، وإيقاف الخسائر، وكذلك الحماية من الرصيد السالب، وغيرها من الأدوات.

وبالرغم من فاعلية تلك الأدوات في تقليل المخاطر، إلا إنها لم تتمكن من الوصول بالمتداولين إلى نسبة تحوط 100%، وذلك حتى جاء الحل الابتكاري من قِبل شركة ايزي ماركتس easyMarkets حيث قدمت أداة إلغاء الخسائر، وليس هذا فحسب بل بذلت قصار جهدها لتمديد فترة تفعيل الأداة حتى تصل إلى 3، 6 ساعات بعد أن كانت مدتها 60 دقيقة فقط.

مميزات أداة dealCancellation

بالرغم من عدم مرور فترة طويلة على حصول أداة dealCancellation على براءة الاختراع والتأكد من خضوعها للشروط والأحكام، إلا إنها حققت نجاح ملحوظ حيث تجاوز عدد الصفقات التي تم تفعيل الأداة بها حتى الآن 30 ألف صفقة، وذلك بفضل مميزاتها العدة مثل: -

امتداد فترة التفعيل إلى 1، 3، 6 ساعات وفقًا لرغبة المتداول.

نسبة الرسوم التي تتقاضها الشركة بسيطة ورمزية.

الأداة مرنة ومن السهل التعامل معها، ولكن بشرط أن بتم تفعيلها منذ فتح الصفقة.

وفرت أداة dealCancellation للمتداولين الكثير من الوقت، حيث يمكنهم ترك التداول مفتوح عدة ساعات ثم النظر إليه لمتابعة التطورات.

من السهل الاطلاع على المدة المتبقية على تفعيل الأداة

هذا فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى التي بوسعك أن تكتشفها بمجرد استخدامك للأداة خلال تداولاتك.

كيف يمكن الاستفادة من أداة إلغاء الخسائر dealCancellation

أنت كمتداول عادي سواء مبتدئ أو محترف يُمكن الاستفادة بالأداة الجديدة المقدمة من ايزي ماركتس بعدة طرق: -

تحقيق مبدأ التحوط: عند قيامك بفتح صفقة وتفعيل أداة إلغاء الخسائر، فأنت تكون في أعلى مناطق الأمان والتحوط لمدة طويلة نسبيًا.

تقليل الشعور بالخوف: غالبًا ما ينتاب المتداولين الجدد الشعور بالخوف والقلق من فتح الصفقات الحقيقية وخصوصًا تلك كبيرة الحجم، مما يجعل أداة dealCancellation مناسبة لهم بشكل كبير.

التراجع عن الأخطاء: قد يرتكب بعد المتداولين أخطاء أثناء التداول؛ حيث يتم فتح صفقة بالخطأ أو إعطاء أمر شراء بدل من بيع وغيرها من الأمور، وهنا يمكن الاعتماد على أداة إلغاء الخسائر في إلغاء الصفقة واسترداد الأموال بعد اقتطاع الرسوم.

فرصة لاستراتيجيات جديدة: قد يكون المتداول لديه رغبة في تجربة استراتجية تداول جديدة، ولكنه مازال خائف، وهنا يكون بقدرته اختبار تلك الاستراتيجية وتجريبها بشكل أمن تمامًا.