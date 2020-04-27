"الإنماء طوكيو" تتسلم حكم الاستئناف برفض دعوى ضد الشركة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين "الإنماء طوكيو" عن آخر تطورات الدعوى المقامة ضد الشركة بخصوص تأمين حادث حريق في مستودعات شركة المروج العالمية في جدة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين إنها تسلمت نسخة من القرار النهائي للجنة الاستئناف للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والمنتهي برفض التظلم موضوعياً وتأييد قرار اللجنة الابتدائية والمنتهي برد الدعوى؛ لانعدام التغطية التأمينية بسبب مخالفة المؤمن له ضمانات وثيقة التأمين.

وأكدت الشركة، أنها ستقوم بإبلاغ معيدي التأمين بنتيجة الدعوى وفقاً للأصول وإزالة احتفاظ الشركة بمبلغ نسبة التحمل من هذه المطالبة بنسبة 0.51%.

وصدر قرار ابتدائي لصالح "الإنماء طوكيو"، في 29 مارس/ آذار الماضي، جاء منطوقه رد الدعوى لانعدام التغطية التأمينية بسبب مخالفة المؤمن له ضمانات وثيقة التأمين.

أنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 1.5%، لمستوى 12.40 ريال.

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