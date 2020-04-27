السعودية تؤكد رفضها تحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات

الرياض - مباشر: أكد عدد من المسؤولين السعوديين على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، في العاصمة المؤقتة لليمن (عدن).

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه على موقع تويتر: "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني"، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق.

من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير عبر صفحته على موقع "تويتر": "نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

وصرح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سليمان أن "بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة أكد حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".

وأضاف الأمير خالد بن سليمان عبر تصريحاته بموقع "تويتر"، أن "المملكة بذلت وستبذل من أجل الشعب اليمني الشقيق كل الجهد، لتداوي مه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

كما أشار إلى أن المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة موسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.

ولفت الأمير خالد بن سليمان إلى أن التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض.

ودعا تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في العاصمة المؤقتة لليمن (عدن)، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث.

كما أكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

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