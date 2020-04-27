"الرياض" يعتزم استرداد صكوك تستحق في 2025 بقيمة 4 مليارات ريال

الرياض – مباشر: أعلن بنك الرياض، اليوم الاثنين، عن اعتزامه استرداد الصكوك الخاصة به بإجمالي 4 مليارات ريال، والمستحقة في عام 2025.

ووفقاً لبيان للبنك على "تداول"، تحمل الصكوك الرمز: 1012 - صكوك بنك الرياض)، بالكامل، بقيمتها الاسمية (100% من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة من إصدارها 24 يونيو/ حزيران 2020.

وتم إصدار الصكوك في 24 يونيو/ حزيران 2015، بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال، بواقع 4 آلاف صك بقيمه اسميه قدرها مليون ريال لكل صك، وعمر استحقاق فعلي 10 سنوات تستحق في 24 يونيو/ حزيران 2025.

ولفت بنك الرياض، إلى أنه يمكنه كمصدر، وفقاً لشروط وأحكام الصكوك، أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في 24 يونيو/ حزيران 2020 أو قريباً منه، مؤكداً حصوله على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وأوضح البنك، أنه سيقوم بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري (ربح الفترة الحالية المنتهية في 24 يونيو/ حزيران 2020) إلى حسابات حاملي الصكوك بناءً على ملكيتهم المقيدة كما في 15 يونيو/ حزيران 2020 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك).

وأنهى سهم البنك تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 3.9%، لمستوى 15.48 ريال.

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