"أسيج" تقدم ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق السعودية

الرياض – مباشر: أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج للتأمين" عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وقدمت الشركة، بحسب بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الأحد 26 أبريل/ نيسان.

وقالت "أسيج"، إنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

وعينت "أسيج"، في 29 مارس/ آذار الماضي، شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً، لإدارة عملية تخفيضِ رأس المَال وزيادته مرة أخرى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في يناير/كانون الثاني الماضي، بتخفيض رأس المال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، وزيادته مرة أخرى عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 1.6%، لمستوى 19.82 ريال.

ترشيحات:

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

بـ995 مليون ريال.. السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

المجلس الصحي السعودي يصدر 5 قرارات.. أبرزها برنامج وطني لإدارة الكوارث

وزير الصناعة السعودي يعلق على قرار عودة العمل بالمصانع

كيف تدعم أرامكو السعودية المشروعات الصغيرة؟

الصناعة السعودية تطلق أكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً

وكالة: "بن لادن" السعودية تعين مستشاراً لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار

"النقد" السعودية توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بوضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

السعودية تودع ملياري ريال بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

السعودية تتيح لصاحب العمل إصدار التأشيرات عبر منصة "أبشر"