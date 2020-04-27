"فواز الحكير" تعيد تشغيل علامات تابعة 29 أبريل الجاري

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، عن إعادة التشغيل الجزئي لمتاجر التجزئة التابعة ابتداءً من 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل/نيسان 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين أنه سوف يتم إعادة تشغيل العلامات التابعة في مجالات أزياء التجزئة والإلكترونيات، بينما ستظل العلامات التابعة في مجال الأغذية والمشروبات مغلقة وفقاً للتعليمات.

ونوهت الشركة بأن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها.

كما أكدت أن المتاجر التابعة التي سيجري إعادة تشغيلها جزئياً، سوف تلتزم بكافة التوجيهات الحكومية الجديدة المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

وتابعت: "سوف يتم تطبيق تدابير شاملة للحفاظ على الصحة والسلامة طوال فترة التشغيل الجزئي للمتاجر التابعة التي ستشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر، مع فرض استخدام معدات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المتاجر التابعة".

وقالت إن إدارة الشركة تواصل متابعة وتحديد حجم تأثير تلك المستجدات على نتائجها المالية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطور في حينه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد أمراً ملكياً يتضمن، رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

وأعلنت الشركة، في منتصف مارس/آذار الماضي، عن إغلاق منافذها للتجزئة في جميع أنحاء المملكة بشكل مؤقت.

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