أخبار عاجلة

8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"فواز الحكير" تعيد تشغيل علامات تابعة 29 أبريل الجاري

Print
"فواز الحكير" تعيد تشغيل علامات تابعة 29 أبريل الجاري "فواز الحكير" تعيد تشغيل علامات تابعة 29 أبريل الجاري

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، عن إعادة التشغيل الجزئي لمتاجر التجزئة التابعة ابتداءً من 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل/نيسان 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين أنه سوف يتم إعادة تشغيل العلامات التابعة في مجالات أزياء التجزئة والإلكترونيات، بينما ستظل العلامات التابعة في مجال الأغذية والمشروبات مغلقة وفقاً للتعليمات.

ونوهت الشركة بأن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها.

كما أكدت أن المتاجر التابعة التي سيجري إعادة تشغيلها جزئياً، سوف تلتزم بكافة التوجيهات الحكومية الجديدة المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

وتابعت: "سوف يتم تطبيق تدابير شاملة للحفاظ على الصحة والسلامة طوال فترة التشغيل الجزئي للمتاجر التابعة التي ستشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر، مع فرض استخدام معدات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المتاجر التابعة".

وقالت إن إدارة الشركة تواصل متابعة وتحديد حجم تأثير تلك المستجدات على نتائجها المالية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطور في حينه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  أمس الأحد أمراً ملكياً يتضمن، رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

وأعلنت الشركة، في منتصف مارس/آذار الماضي، عن إغلاق منافذها للتجزئة في جميع أنحاء المملكة بشكل مؤقت.

ترشيحات:

"الحكير":اتفاقية مع عدة بنوك للحصول على تمويل بـ800 مليون دولار

شركة أبحاث تتوقع ارتفاع مبيعات "الحكير" بالمدى القريب

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

"الحبوب" تجدد دعوة الشركات للتأهيل لشراء 10% من احتياجات من القمح

بـ995 مليون ريال.. السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

الصحة السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و142 حالة شفاء

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية