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تحالف دعم الشرعية باليمن يدعو لعودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن

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تحالف دعم الشرعية باليمن يدعو لعودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن تحالف دعم الشرعية باليمن يدعو لعودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن

الرياض ـ مباشر: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة والإمارات، عن دعوته لضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، في العاصمة المؤقتة (عدن).

وأوضح التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الدعوة جاءت إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث.

كما أكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

كما لفت إلى أن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

كما أكد على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)؛ لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمس الأحد عن إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وفرض حالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب.

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