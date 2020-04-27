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"طباعة وتغليف" تقلص خسائرها 35% بالربع الأول من 2020

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"طباعة وتغليف" تقلص خسائرها 35% بالربع الأول من 2020 "طباعة وتغليف" تقلص خسائرها 35% بالربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة للطباعة والتغليف، بالربع الأول من عام 2020، تراجع صافي الخسائر 35.23%، مقارنة بـالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة، إلى 14.91 مليون ريال، بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 23.02 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الخسائر إلى انخفاض المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.

وعلى مستوى ربعي، قفزت خسائر الشركة نحو 213.2%، مقارنة بـخسائر الربع السابق، التي بلغت 4.76 مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019،  تراجع صافي الخسائر 28.71%، إلى 38.76 مليون ريال، مقابل 54.37 مليون ريال للعام السابق.

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