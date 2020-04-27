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مساهمو بنك البلاد يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

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مساهمو بنك البلاد يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019 مساهمو بنك البلاد يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية، لمساهمي بنك البلاد، في اجتماعها أمس الأحد، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019م، بقيمة 375 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.

كما تمت الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 300 مليون ريال، بواقع 0.4 ريال للسهم.

وأشار البنك إلى أن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفت إلى أنه سوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاثنين 4 مايو / أيار 2020، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك عن العام 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية.

كما وافقت على القوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، وصرف 3.52 مليون ريال، مكافأة لمجلس الإدارة عن العام الماضي.

وكشفت بيانات البنك خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 103 بالمائة، إلى نحو 1.24 مليار ريال، مقابل 612.7 مليون ريال للعام السابق.

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