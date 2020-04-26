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إنفوجرافيك.. دول مجلس التعاون الخليجي تسجل 3022 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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مباشر: أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، تخطي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في دول مجلس التعان الخليجي الستة حاجز الثلاثة آلاف حالة مسجلا 3022 إصابة موكدة.

في أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 17.52 ألف حالة.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم، عن تسجيل  536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء أكثر من 35 ألف فحص جديد في مختلف مناطق الدولة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 10.349 آلاف حالة.

وكشفت الوزارة، عن وفاة 5 حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 76 حالة

أما في الكويت فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 183 حالة جديدة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3075 حالة، منهم 2249 حالة تتلقى العلاج.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة، عن تعافي عدد 26 حالة إضافية من الإصابة بوباء المُستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي المتعافين حتى اليوم إلى 1108 حالة، بعد بلوغ عدد الحالات المتعافية يوم الخميس الماضي 1082.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 929 حالة جديدة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 9265 حالة.

وأخيرا سلطنة عمان التي أعلنت وزارة الصحة فيها عن تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "19-Covid".

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مباشر (اقتصاد)

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