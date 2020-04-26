أخبار عاجلة

8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المشرق نيوز

الحكومة: قرابة نصف عدد لمتوفين بـ كورونا تأخروا عن دخول المستشفى

Print
الحكومة: قرابة نصف عدد لمتوفين بـ كورونا تأخروا عن دخول المستشفى الحكومة: قرابة نصف عدد لمتوفين بـ كورونا تأخروا عن دخول المستشفى

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريح له اليوم، إن الدولة المصرية تتبع خطة استراتيجية فى التعامل المستجد”كوفيد 19“.

وأكد “سعد” خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: “علينا أن لا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا وإلى أن يجري الوصول إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقاية والطبية اللازمة لعودة الحياة تدريجياً”.

وأضاف، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في تزايد ولكن مازلت فى قدرة استيعاب الدولة لها.

 

وشدد على أن معدل التعافي بالبلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية