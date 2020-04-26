الحكومة: قرابة نصف عدد لمتوفين بـ كورونا تأخروا عن دخول المستشفى

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريح له اليوم، إن الدولة المصرية تتبع خطة استراتيجية فى التعامل فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19“.

وأكد “سعد” خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: “علينا أن لا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا وإلى أن يجري الوصول إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقاية والطبية اللازمة لعودة الحياة تدريجياً”.

وأضاف، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في تزايد ولكن مازلت فى قدرة استيعاب الدولة لها.

وشدد على أن معدل التعافي بالبلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة.