تعرف على فوائد الحرنكش المذهلة

الحرنكش

تزرع فاكهة الحرنكش أو ما يطلق عليه "التوت الذهبي" في المناطق الساحلية مثل: أمريكا الجنوبية، وأوروبا، فهي فاكهة كروية الشكل، ولون برتقالي مصفر.

القيمة الغذائية للحرنكش

تعد ثمرة الحرنكش مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل الفينولات، وفيتامين "ج"، وفيتامين "كــ"، ومصدر للوتين والبيتا كاروتين، فهي تحتوي على كمية عالية من الكاروتينات التي تساعد على التقليل من خطر الإصابة بأمراض العين.

وتحتوي ثمرة الحرنكش على 85.4 مليلتراً من الماء، و 53 سعرةً حراريةً، 1.9 جرام من البروتين، و 0.7 جرام من الدهون وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

فوائد الحرنكش بشكل عام

تساعد على التقليل من خطر تليف الكبد والكلى.

تساعد في علاج أمراض الالتهاب الرئوي.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء.

تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

تُقلل من حجم العقد الورمية في الثدي.

يعد الحرنكش مضاد للالتهابات.

يحسن المزاج العام.

فوائد الحرنكش في ضبط مستويات السكر بالدم

تعمل ثمرة الحرنكش على تنظيم مستقبلات الأنسولين في الجسم، ما يساعد في تقليل التقلبات الحادة للسكر في الجسم.

فوائد الحرنكش للرجال

أثبتت ثمرة الحرنكش أنها تكافح سرطان البروستاتا، وهو مرض شائع بين الرجال كبار السن وكبار السن، و وجدت الدراسات أن استهلاك الحرنكش ربما تساعد في محاربة سرطان البروستاتا.

فوائد الحرنكش للجنس

يعمل الحرنكش يعمل على زيادة الرغبة الجنسية، كما أنه من الأطعمة التي تحارب الأنيميا تعمل على تقوية الجسم، وبالتالي قدرة الشخص على ممارسة العلاقة الزوجية.

فوائد الحرنكش كمضاد للأكسدة

يعد الحرنكش غنى المواد المضادة للاكسدة، مثل الكاروتينات والمركبات البوليفينولية، التي تعزز الأيض الخلوي

فوائد الحرنكش للقلب

يحسن الحرنكش من صحة القلب عن طريق الحد من الإجهاد ومنع تطور تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، كما أنه يخفض ضغط الدم بشكل فعال، ما يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

فوائد الحرنكش للشعر

يقوم الحرنكش بتغذية جذور الشعر والحفاظ علي لونه ويزيد من لمعانه، ويستخدم في الهند في إنتاج الزيوت التي تعالج تساقط الشعر، ويرجع ذلك إلي أنه يحتوي علي نسبة عالية من الكاروتين ، الحديد ، مضادات الأكسدة، ما يعمل علي تقليل تساقط الشعر.

فوائد الحرنكش للعين

أوضحت الدراسات أن الحرنكش يساعد في علاج قصر النظر وإعتام عدسة العين، وهذا يرجع إلى إحتوائه على نسبة عالية من الكاروتينات، وفيتامين أ.

فوائد الحرنكش في تحسين عملية الهضم

يحتوي الحرنكش علي نسبة عالية من الألياف، التي تحسين من حركة الأمعاء وإخراج البراز وهذا يقلل من فرص الإصابة بالإمساك، كما أنه يحد من الإصابة بالإسهال، كما تقوم الألياف بتعزيز إفراز العصارة المعدية والجهاز الهضمي لذلك تجرى عملية هضم الطعام بكفاءة و إمتصاص العناصر الغذائية المفيدة.

فوائد الحرنكش للجهاز المناعي

يحتوي الحرنكش علي خصائص مضادة للبكتريا والتي تحمي الجسم من العدوي، كما أنه يشكل مصدر جيد لفيتامين "ج" الذي يعرف بأنه من أقوي مضادات الأكسدة ويحفز من صحة الجهاز المناعي، فيما يقوم بزيادة عدد خلايا الدم البيضاء والتي تعمل علي التخلص من السموم الزائدة.

فوائد الحرنكش في تحسين الشهية

يساعد تناول الحرنكش قبل الوجبات في تحسين الشهية وتوازن مستويات النيتروجين وبالتالي الزيادة الصحية للوزن.

فوائد الحرنكش في مكافحة الشيخوخة

يساعد الحرنكش في تقليل أثر الجذور الحرة لأن له خصائص مضادة للأكسدة قوية والتي تقاوم أثار الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.