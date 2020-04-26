أخبار عاجلة

8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاحتلال يشكو لبنان لمجلس الأمن بسبب حزب الله

Print
الاحتلال يشكو لبنان لمجلس الأمن بسبب حزب الله الاحتلال يشكو لبنان لمجلس الأمن بسبب حزب الله

جي بي سي نيوز:- تقدم الاحتلال الإسرائيلي بشكوى ضد لبنان إلى مجلس الأمن، على خلفية "اختراق حزب الله الجدار الحدودي"، وفق إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها بالعربية، أن الوزير يسرائيل كاتس تقدم بشكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب ما أسمته "المحاولة الاستفزازية لحزب الله لخرق السيادة الإسرائيليةعبر ثغرات في الجدار الحدودي"

وأضاف كاتس: "أتوقع من حكومة لبنان القيام بمسؤوليتها، ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الجمعة، عن تضرر ثلاث نقاط في الجدار الحدودي مع لبنان أو ما يُعرف بـ"الخط الأزرق"، وأكد عدم حدوث تسلل نحو الأراضي المحتلة، محملا اللبنانية المسؤولية.

وقبل ذلك بيومين، تعرضت سيارة على الحدود اللبنانية السورية لاستهداف نفذته طائرة مسيرة بحسب مصادر مختلفة، وسط أنباء عن أنها كانت تقل عناصر مهمين في "حزب الله".

ونقلت "رويترز"، عن مصدر قيادي في التحالف الإقليمي المؤيد لدمشق، وآخر أمني بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقل قوات من جماعة حزب الله اللبنانية بالقرب من الحدود مع لبنان، دون وقوع ضحايا في الاستهداف. عربي21

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

نتنياهو يبدا محادثاته لتشكيل الحكومة

نتنياهو يبدا محادثاته لتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية