الاحتلال يشكو لبنان لمجلس الأمن بسبب حزب الله

جي بي سي نيوز:- تقدم الاحتلال الإسرائيلي بشكوى ضد لبنان إلى مجلس الأمن، على خلفية "اختراق حزب الله الجدار الحدودي"، وفق إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها بالعربية، أن الوزير يسرائيل كاتس تقدم بشكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب ما أسمته "المحاولة الاستفزازية لحزب الله لخرق السيادة الإسرائيليةعبر ثغرات في الجدار الحدودي"

وأضاف كاتس: "أتوقع من حكومة لبنان القيام بمسؤوليتها، ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الجمعة، عن تضرر ثلاث نقاط في الجدار الحدودي مع لبنان أو ما يُعرف بـ"الخط الأزرق"، وأكد عدم حدوث تسلل نحو الأراضي المحتلة، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية.

وقبل ذلك بيومين، تعرضت سيارة على الحدود اللبنانية السورية لاستهداف نفذته طائرة مسيرة بحسب مصادر مختلفة، وسط أنباء عن أنها كانت تقل عناصر مهمين في "حزب الله".

ونقلت "رويترز"، عن مصدر قيادي في التحالف الإقليمي المؤيد لدمشق، وآخر أمني بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقل قوات من جماعة حزب الله اللبنانية بالقرب من الحدود مع لبنان، دون وقوع ضحايا في الاستهداف. عربي21