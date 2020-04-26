لن تترك التمارين الرياضية بعد الآن لمدى..تعرف على فوائد الرياضة

تترك ممارسة التمارين الرياضية أثر كبير على الإنسان،إذ تنتج عنها فوائد عديدة متمثلة في:

يساعد على الاسترخاء و الراحة و النوم دون قلق و أرق.

الحفاظ على الجسم من الأمراض الخطيرة كالأمراض السرطانية،و ذلك باتباع نظام غذائي مع التمارين الرياضية.

حماية الجهاز التنفسي من الأمراض المختلفة كما تحسن صحة الرئتين.

المحافظة على حيوية و رشاقة الجسم،كما تحافظ عليه من خطر الاصابة بأمراض الشيخوخة و وجود التجاعيد.

معالجة الاكتئاب و التوتر و القلق،كما تساعد على تحسين المزاج.

علاج فعال للتخسيس و التخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

تحسين تدفق الدورة الدموية،كما تنظم الكورسترول في الدم.