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لن تترك التمارين الرياضية بعد الآن لمدى..تعرف على فوائد الرياضة

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لن تترك التمارين الرياضية بعد الآن لمدى..تعرف على فوائد الرياضة لن تترك التمارين الرياضية بعد الآن لمدى..تعرف على فوائد الرياضة

تترك ممارسة التمارين الرياضية أثر كبير على الإنسان،إذ تنتج عنها فوائد عديدة متمثلة في:

يساعد على الاسترخاء و الراحة و النوم دون قلق و أرق.

الحفاظ على الجسم من الأمراض الخطيرة كالأمراض السرطانية،و ذلك باتباع نظام غذائي مع التمارين الرياضية.

حماية الجهاز التنفسي من الأمراض المختلفة كما تحسن صحة الرئتين.

المحافظة على حيوية و رشاقة الجسم،كما تحافظ عليه من خطر الاصابة بأمراض الشيخوخة و وجود التجاعيد.

معالجة الاكتئاب و التوتر و القلق،كما تساعد على تحسين المزاج.

علاج فعال للتخسيس و التخلص من الزائدة في الجسم.

تحسين تدفق الدورة الدموية،كما تنظم الكورسترول في الدم.

 

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية