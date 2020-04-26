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لتساقط الحواجب أسباب عديدة.. تعرف عليها

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لتساقط الحواجب أسباب عديدة.. تعرف عليها لتساقط الحواجب أسباب عديدة.. تعرف عليها

تساقط الحواجب يمثل مشكلة كبيرة لدى النساء،فإنه يؤثر على جمال الوجه،و يتمثل تساقط شعر الحواجب في عدة أسباب،متمثلة في:

عدم الاهتمام بنظام غذائي صحي.

التعرض لحوادث خطيرة عند منطقة الحواجب كالحروق.

التعرض للعلاجات الكيميائية.

الخضوع لعملية جراحية تسبب تساقط الحواجب التي قد تستمر في التساقط لمدة ثلاثة أشهر بعد العملية.

تساقط شعر الرأس مؤثر في تساقط شعر الحواجب.

إحداث خلل في الغدة الدرقية يسبب خلل هرموني يؤدي لتساقط الحواجب.

التقدم في العمر.

عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد و فيتامين د.

مرض الجذام يؤثر بفعالية و سرعة في تساقط شعر الحواجب.

الإكثار من استخدام الملقط مما يسبب تساقط شعر الحواجب.

 

المشرق نيوز

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