تعرف على.. فوائد زيت الزيتون للجسم والبشرة

يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة، وتحمي الجسم من الكوليسترول الضار.

– يقلل زيت الزيتون، من خطر الإصابة بمرض السكري، لذا ينصح باتباع نظام غذائي، يحتوي على نسبة قليلة من الدهون، للوقاية من الأمراض، مثل: القلب والسكري، وقد تبين أن النظام الغني بزيت الزيتون، يخفض من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 50٪.

– ويساعد زيت الزيتون على الوقاية من السكتة الدماغية، إذ أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون زيت الزيتون هم أقل عرضة بنسبة 41٪ للتعرض إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بمن لا يتناولونه على الإطلاق.

– يحارب زيت الزيتون الاكتئاب إذ اكتُشف أخيرًا أن تناول كميات أكبر من زيت الزيتون والدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك والزيوت النباتية الدهنية، تخفض من خطر الاكتئاب، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأظهرت إحدى الدراسات، أنه يحتوي على مركب الفينول الطبيعي، القادر على مواجهة الزهايمر، والتدهور المعرفي، الذي يأتي مع الشيخوخة.

– يستخدم في الوقاية من سرطان الثدي، إذ يحتوي زيت الزيتون، على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والمواد المضادة للأكسدة، وتبين البحوث أن تناول كميات معتدلة ومنتظمة منه يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما فيها الثدي.

فوائد زيت الزيتون للبشرة..

يعالج البشرة الجافة ويجعلها ناعمة، فهو يكسبها نضارة طبيعية وذلك بوضع الزيت ليلًا وتركه حتى الصباح.

يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة، وعلامات تقدم السن وتلك الخطوط الموجودة حول العينين، ولعمل ذلك قم بوضع زيت الزيتون تحت عينيك قبل النوم، واتركه للصباح.

يزيل المكياج والشوائب الموجودة بالوجه ويتخلص من الجلد الميت.