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"سكني" السعودي يقدم 40 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين في أسبوع

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"سكني" السعودي يقدم 40 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين في أسبوع "سكني" السعودي يقدم 40 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين في أسبوع

 

الرياض - مباشر: نفذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 40 ألف خدمة، شملت الرد على الاستفسارات، وإجراء الحجوزات للوحدات والأراضي السكنية، ومعالجة الاعتراضات وغيرها، عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر".

ويواصل البرنامج تقديم خدماته لكافة المواطنين الراغبين في التملك عبر منصاته الإلكترونية التفاعلية في كافة مدن ومناطق المملكة، بهدف تسهيل تملك المساكن ورفع نسب التملك إلى 70 بالمائة بحلول 2030، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

وأجاب المركز الموحد للعناية بالمستفيدين خلال الأسبوع الماضي على أكثر من 19,550 اتصال من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية، كما تمت معالجة عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 1317 معالجة اعتراض ونحو 3659 استفسار، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية أكثر من 10 آلاف زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل تجاوز 1420 زائر يومياً للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق للمستفيدين دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين على منصة "تويتر مع استفسارات المواطنين بأكثر من 5500 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة كافة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وأوضح "سكني" أن منصّته الإلكترونية تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة.

وتستعرض المنصة أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، والتي يُمكن حجزها إلكترونياً ضمن نحو 74 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى.

ويستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

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