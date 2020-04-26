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الداخلية الكويتية: ضبط مقيم هرب شخصًا من منطقة معزولة احترازيًا

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الداخلية الكويتية: ضبط مقيم هرب شخصًا من منطقة معزولة احترازيًا الداخلية الكويتية: ضبط مقيم هرب شخصًا من منطقة معزولة احترازيًا

صرحت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم في تصريح لها، عن إلقاء القبض على مقيم قام بتهريب شخص من منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيًا وتحويله إلى جهات الأختصاص لإتخاذ الإجراء القانوني اللازم، مشيرة إلى أنه جاري إلقاء القبض على الشخص الآخر.

وتبين ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بشأن مقطع الفيديو المتداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام شخص يقود دراجة آلية، وهو يهرب أحد الأشخاص من نفس الجنسية من منطقة جليب الشيوخ المعزولة.

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات، إلى أنه فور انتشار مقطع الفيديو، جري تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائي، وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية، ويعمل بإحدى الجمعيات التعاونية في محافظة “مبارك الكبير”.

المشرق نيوز

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