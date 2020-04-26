تحليل.. حان وقت انتعاش عصر العملات المشفرة

مباشر- أحمد شوقي: الآن بعد أن ساهم وباء كورونا في تسريع الاتجاه نحو التجارة الإلكترونية، يجب على صناع السياسة وعامة الناس إطلاع أنفسهم على أحدث التطورات في العملات المشفرة، فمثلما تتطلب التجارة الإلكترونية تشفيرًا لحماية الخصوصية الشخصية، كذلك تفعل العملات الرقمية.

ويرى "بريان أرماسترونج" الرئيس التنفيذي لشركة "كوين باس" في تحليل لموقع "بروجكيت سينديكيت" أنه حتى مع حشد البشرية جمعاء ضد "كوفيد-19"، فإن الأفكار تتحول إلى كيف سيكون العالم مختلفًا بعد الأزمة.

ومع اندفاع الشركات للتكيف مع العالم الجديد للتباعد الاجتماعي، أدى الوباء إلى تسريع الاتجاه نحو التجارة الرقمي.

ويجب أن يشمل هذا التحول الأوسع اعتمادًا واسع النطاق على العملات المشفرة، والتي توفر حماية مالية وخصوصية أقوى للمستهلك.

في معظم القرن العشرين، كان التشفير مخصص لاحتياجات الأمن القومي حيث ساعد الحلفاء على الفوز في الحرب العالمية الثانية، ثم قاموا بحماية الاتصالات السرية خلال الحرب الباردة.

وحتى عام 1992، لم تسمح الولايات المتحدة - كمسألة تتعلق بالأمن القومي - بتصدير تكنولوجيا التشفير، حيث لم يكن الاتصال المشفر متاحًا على نطاق واسع وتم افتراض أن أي شخص يستخدمه لديه شيء ليخفيه.

ولكن بدءًا من التسعينات، بدأ رواد الأعمال الأوائل في الإنترنت يطالبون باستخدام التشفير في التجارة الإلكترونية، بحجة أنه ضروري لحماية أرقام بطاقات ائتمان العملاء وكلمات المرور وغيرها من المعلومات التي يتم إدخالها عبر الإنترنت.

واتضح أن نفس تقنية التشفير التي تم إنشاؤها في المختبرات الأكاديمية - حيث سادت الثقة والتعاون - يمكن أن تكون مفيدة للجميع.

ورفض صانعو السياسة الأمريكيون وجهات إنفاذ القانون في البداية الدفع نحو التشفير على نطاق واسع، بدعوى أن خصوصية الجميع تعني الخصوصية للإرهابيين وتجار المخدرات وغسل الأموال.

كما أخبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "لويس فريه" الكونجرس في عام 1994، فإن الحفاظ على قدرة حكومة الولايات المتحدة على اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت كان "القضية الأبرز لتطبيق القانون، والسلامة العامة، والأمن القومي التي تواجهنا اليوم".

لا يزال الجدل حول التشفير من طرف إلى طرف شديداً (لا يرى الرسالة إلا الطرف المتلقي)، ولكن بشكل حاسم تغيرت توقعات المستهلكين منذ التسعينات.

ويتم الآن تشفير الغالبية العظمى من حركة الإنترنت، وقد تم تدريب معظمنا على البحث عن رمز القفل المغلق في متصفحنا قبل إدخال المعلومات الحساسة.

وقادت التطبيقات الشائعة مثل واتساب وتليجرام الطريق في تطبيع الرسائل الخاصة التي لا يمكن تتبعها من قبل أطراف ثالثة، ولكن هناك مجال واحد من حياتنا حيث الخصوصية ليست هي القاعدة بعد: معلوماتنا المالية الشخصية.

وبموجب القانون، يتعين على الشركات المالية جمع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية عن عملائها، وتنتهي هذه المعلومات في نهاية المطاف في قواعد البيانات عبر الإنترنت، حيث تقدم هدفًا مغريًا للمتسللين (الهاكرز)

وفي عام 2017، كشفت شركة التصنيف الائتماني "إكوفاكس" أن خرق البيانات قد كشف عن معلومات حساسة حول أكثر من 147 مليون مستهلك، أو أقل بقليل من نصف سكان الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد خرق مماثل في عام 2013، عندما حصل " الهاكرز" على أسماء وأرقام بطاقات ائتمان ومعلومات أخرى حول عشرات الملايين من العملاء المستهدفين.

لحسن الحظ هناك حلاً في الأفق، حيث تبشر العملات المشفرة بخلق نظام مالي أكثر انفتاحًا، مع إمكانية الوصول في جميع أنحاء العالم، وتحويلات الأموال الفورية، وانخفاض التكاليف، وتحسين حماية خصوصية المستهلك بشكل كبير.

وعندما اكتسبت البيتكوين شعبية لأول مرة، افترض العديد من الناس بشكل خاطئ أنها أموال مجهولة، لكنها في الواقع عبارة عن تكنولوجيا "البلوكتشين" تستخدم دفتر الأستاذ العام الذي يسجل أثرًا رقميًا لكل معاملة.

وبالتالي فإن شركات تحليل "البلوكتشين" تساعد الآن جهات إنفاذ القانون في تعقب المجرمين، كما أنشأت منصات العملات المشفرة مثل "كوين باس" برامج قوية لمكافحة غسل الأموال وبرامج "اعرف عميلك" تضاهي برامج أي مؤسسة مالية.

ومن الممكن أن تعزز العديد من التطورات الحديثة في تقنيات العملة المشفرة خصوصية المستهلك، لكن من المؤكد أنها ستكون مثيرة للجدل.

أولاً، تقدم "عملات الخصوصية" مثل "زيكاش" و"مونيرو" بروتوكولات عملات رقمية جديدة تجعل كل معاملة لا يمكن تعقبها.

وتطمح العملات المشفرة الأخرى إلى تكرار هذه الميزة، وحتى "جي.بي.مورجان" قد استكشفت المعاملات الخاصة من خلال عملة التشفير "كوريروم".

ويشبه هذا التحول عندما تنتقل مواقع الويب من "إتش.تي.تي.بي" إلى "إتش.تي.تي.بي.إس" كمعيار عالمي: فهو يتيح للمستهلكين معرفة أن معلوماتهم محمية افتراضيًا.

ثانيًا، تمكن ما يسمى بمحافظ العملات المشفرة الخفية أو غير المركزية (منصات تسمح للمستخدمين بامتلاك مفاتيحهم الخاصة (التي تسمح للمرء بنقل الأموال) بدلاً من الاعتماد على طرف ثالث.

ومن خلال عدم تخزين أموال العملاء في الواقع، يهدف مقدمو المحافظ غير المركزية إلى وضع أنفسهم كشركات برمجيات بدلاً من مؤسسات مالية خاضعة للتنظيم.

في الماضي، كانت هذه المحافظ تتطلب درجة معينة من التطور التقني للعمل، مما يحد من استخدامها، ولكن مثل تطبيقات المراسلة المشفرة أصبحت متاحة بشكل متزايد لسوق كبيرة.

ومن غير المستغرب أن هذه الابتكارات قد أزعجت البنوك والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، ولكن مثلما كان الإنترنت المبكر بحاجة إلى التشفير لتمكين التجارة الرقمية، فإن العملات المشفرة تحتاج إلى حماية الخصوصية لفتح قوتها وإمكاناتها الكاملة.

سواء كان المرء بحاجة إلى الحماية من الأنظمة الاستبدادية أو جامعي البيانات أو المجرمين، فإن أفضل طريقة لضمان عدم اختراق البيانات المالية الحساسة هي تجنب الاضطرار إلى جمعها في المقام الأول.

لا يعني تعزيز الحماية المالية للمستهلكين إطلاق العنان للمجرمين حيث لا تزال وكالات إنفاذ القانون لديها مجموعة واسعة من الأدوات تحت تصرفها، بدءًا من استدعاء أوامر تبادل العملات المشفرة إلى فحص التحويلات من العملات الورقية وإليها (والتي من المرجح أن تظل نقاط الاختناق لإنفاذ القانون).

وسيستمر تنظيم هذه التبادلات كخدمات مالية، بغض النظر عما إذا كان المستهلكون يستخدمون عملات الخصوصية أو المحافظ غير المركزية.

وبعد أن شاهدت الولايات المتحدة تستفيد بشكل كبير من إنشاء شركات الإنترنت الرائدة في العالم، تعمل العديد من البلدان الآن لجذب الجيل التالي من شركات العملات المشفرة.

بالنسبة للدول التي تفكر في سياسة العملة المشفرة، فإن أفضل نهج، كما هو الحال دائمًا، هو تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والأمن السيبراني والخصوصية والابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية، وسيطالب المستهلكون في المجتمع الحر دائمًا ويتوقعون مستويات معقولة من الخصوصية، وحياتنا المالية ليست استثناء.

لحسن الحظ، يمكن للعملات المشفرة إصلاح بعض المشكلات الأكثر إرباكًا في الخدمات المالية.

وبينما نخطط لإعادة البناء اقتصاديًا بعد أزمة كورونا، يجب أن نسمح لهذه التقنيات بالنمو.