أسمنت نجران تقترض 355 مليون ريال من بنك الجزيرة

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران عن توقيعها اتفاقية تمويل بنكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة إجمالية 355 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إنه التمويل يتم سدادها خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية حيث سيتم سداد مبلغ وقدره 51 مليون ريال سنويا خلال الأربعة سنوات الأولى والمبلغ المتبقي في السنة الخامسة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر إضافة إلى تجيير جزئي لبوليصة التأمين لصالح البنك كمستفيد أول تغطي كامل قيمة مبلغ التمويل.

ويهدف التمويل إلى السداد الكامل والنهائي لصكوك شركة أسمنت نجران والبالغ قيمتها الإجمالية 355 مليون ريال والمستحق سدادها بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2020م.

وبحسب الاتفاقية يتم سحب المبلغ يوم 9 يونيو/ حزيران 2020.