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الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

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الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

الرياض- مباشر: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية على استمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها أو الدخول إليها.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، إن عودة الحياة لطبيعتها يتطلب التزام كامل من المواطن والمقيم، واستمرار رفع المنع بأيدينا.

وأضاف أنه على الجميع استخدام خدمات الوزارة عبر منصة #"أبشر"، والتي تغني عن التنقل للاستفادة من الخدمات، وخدمتك في منزلك.

وأكد المتحدث الأمني على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، وأهاب المواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.

وأكد على الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.

وقال: "التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن". 

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو 2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وبحسب قرار خادم الحرمين الشريفين، فإنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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