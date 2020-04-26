أخبار عاجلة

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

القوى العاملة: تحصيل 1.3 مليون جنيه مستحقات 7 مصريين لدى شركات سعودية

Print
القوى العاملة: تحصيل 1.3 مليون جنيه مستحقات 7 مصريين لدى شركات سعودية القوى العاملة: تحصيل 1.3 مليون جنيه مستحقات 7 مصريين لدى شركات سعودية

القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، عن حصول 7 مصريين يعملون إحدى الشركات على 1.3 مليون جنيه مصري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المبالغ عبارة عن مستحقات للعمالة المصرية المتضررة من عدم صرف رواتبهم نظير فترة عملهم في السعودية، مشيرة إلى أن مكتب التمثيل العمالي مكلف بمتابعة كافة شكاوى المصريين.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخراً أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات عامل مصري بلغت 24 ألف ريال سعودي أي ما يزيد على 100 ألف جنيه مصري.

ترشيحات:

308 مليون جنيه أرباح قناة السويس للتكنولوجيا في 6 أشهر

حصيلة شهادات الـ15% تقترب من 100 مليار جنيه في بنكي والأهلي

تحليل.. نصف الأمريكيين لن يحصلوا على أجر بحلول مايوتقارير عالمية

الذهب في مصر ترتفع 20 جنيهاً خلال أسبوعاقتصاد كلي

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر

مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية

مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية

بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020

بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور

شبكة عيون الإخبارية