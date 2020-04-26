القوى العاملة: تحصيل 1.3 مليون جنيه مستحقات 7 مصريين لدى شركات سعودية

القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، عن حصول 7 مصريين يعملون إحدى الشركات السعودية على 1.3 مليون جنيه مصري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المبالغ عبارة عن مستحقات للعمالة المصرية المتضررة من عدم صرف رواتبهم نظير فترة عملهم في السعودية، مشيرة إلى أن مكتب التمثيل العمالي مكلف بمتابعة كافة شكاوى المصريين.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخراً أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات عامل مصري بلغت 24 ألف ريال سعودي أي ما يزيد على 100 ألف جنيه مصري.

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