أخبار عاجلة

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

اجتماعات البنوك المركزية تتصدر أهم أحداث الأسواق العالمية هذا الأسبوع

Print
اجتماعات البنوك المركزية تتصدر أهم أحداث الأسواق العالمية هذا الأسبوع اجتماعات البنوك المركزية تتصدر أهم أحداث الأسواق العالمية هذا الأسبوع

مباشر - سالي إسماعيل: أسبوع مزدحم ومليء بالتطورات الاقتصادية يأتي في سياق فترة عصيبة للغاية على العالم بأكمله وسط تفشي "كوفيد-19" وتدابير مكافحة انتشاره.

وتتصدر اجتماعات البنوك المركزية الكبرى المشهد هذا الأسبوع إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول المتقدمة عن الربع الأول من العام الجاري.

اجتماع بنك اليابان

يعقد البنك المركزي في اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء المقبل وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة داخل النطاق السالب دون تغيير، يعقبه مؤتمر صحفي للمحافظ.

وكان بنك اليابان قد أبقى على الفائدة في اجتماع مارس/آذار لكنه أطلق برنامج شراء أصول إضافي لمواجهة تداعيات على الاقتصاد.

اجتماع الفيدرالي

يشهد يوم الأربعاء عقد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وسط توقعات بعدم تغيير معدلات الفائدة عن نطاقها الحالي الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة.

لكن في المقابل يدعو آخرون إلى خفض الفائدة داخل النطاق السالب من أجل التعامل مع الأزمة الصحية الحالية التي تطورات إلى أخرى اقتصادية.

بيانات النمو الاقتصادي

تفصح الولايات المتحدة عن تقديرات نمو الاقتصاد العالمي في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، وذلك يوم الأربعاء.

كما تعلن منطقة اليورو وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا أرقام النمو الاقتصادي الفصلي في اليوم التالي.

اجتماع المركزي الأوروبي

يشهد يوم الخميس المقبل أيضاً عقد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مع توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى صفر.

وكان المركزي الأوروبي خفض الفائدة على تسهيلات الوادئع في الشهر الماضي أكثر دون الصفر إلى سالب 0.5 بالمائة، بداية أزمة "كوفيد-19".

بيانات إعانة البطالة الأمريكية

يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن يتقدم 3.5 مليون شخص آخر للاستفادة من هذا البرنامج.

وفي غضون الخمسة أسابيع الماضية، تقدم نحو 26 مليون أمريكي للحصول على إعانة البطالة التي تصل حالياً إلى 972 أسبوعياً.

نتائج أعمال الشركات

ينظر المستثمرون باهتمام أيضاً إلى نتائج أعمال الشركات التي من المقرر أن تفصح عن أدائها المالي خلال الربع الأول من 2020 في الأسبوع الجاري.

ومن بين الشركات التي من المقرر أن تصدر أرقامها المالية هذا الأسبوع، توجد في بدايته "ألفابت" و"كاتربيلر" و"ثري إم" و"فيزر" و"ستاربكس" و"بيبسيكو".

وكذلك يوجد بين القائمة "جنرال إليكتريك" و"فيسبوك" و"كرافت هاينز" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"آبل".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية