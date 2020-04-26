اجتماعات البنوك المركزية تتصدر أهم أحداث الأسواق العالمية هذا الأسبوع

مباشر - سالي إسماعيل: أسبوع مزدحم ومليء بالتطورات الاقتصادية يأتي في سياق فترة عصيبة للغاية على العالم بأكمله وسط تفشي "كوفيد-19" وتدابير مكافحة انتشاره.

وتتصدر اجتماعات البنوك المركزية الكبرى المشهد هذا الأسبوع إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول المتقدمة عن الربع الأول من العام الجاري.

اجتماع بنك اليابان

يعقد البنك المركزي في اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء المقبل وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة داخل النطاق السالب دون تغيير، يعقبه مؤتمر صحفي للمحافظ.

وكان بنك اليابان قد أبقى على الفائدة في اجتماع مارس/آذار لكنه أطلق برنامج شراء أصول إضافي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

اجتماع الفيدرالي

يشهد يوم الأربعاء عقد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وسط توقعات بعدم تغيير معدلات الفائدة عن نطاقها الحالي الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة.

لكن في المقابل يدعو آخرون إلى خفض الفائدة داخل النطاق السالب من أجل التعامل مع الأزمة الصحية الحالية التي تطورات إلى أخرى اقتصادية.

بيانات النمو الاقتصادي

تفصح الولايات المتحدة عن تقديرات نمو الاقتصاد العالمي في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، وذلك يوم الأربعاء.

كما تعلن منطقة اليورو وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا أرقام النمو الاقتصادي الفصلي في اليوم التالي.

اجتماع المركزي الأوروبي

يشهد يوم الخميس المقبل أيضاً عقد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مع توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى صفر.

وكان المركزي الأوروبي خفض الفائدة على تسهيلات الوادئع في الشهر الماضي أكثر دون الصفر إلى سالب 0.5 بالمائة، بداية أزمة "كوفيد-19".

بيانات إعانة البطالة الأمريكية

يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن يتقدم 3.5 مليون شخص آخر للاستفادة من هذا البرنامج.

وفي غضون الخمسة أسابيع الماضية، تقدم نحو 26 مليون أمريكي للحصول على إعانة البطالة التي تصل حالياً إلى 972 أسبوعياً.

نتائج أعمال الشركات

ينظر المستثمرون باهتمام أيضاً إلى نتائج أعمال الشركات التي من المقرر أن تفصح عن أدائها المالي خلال الربع الأول من 2020 في الأسبوع الجاري.

ومن بين الشركات التي من المقرر أن تصدر أرقامها المالية هذا الأسبوع، توجد في بدايته "ألفابت" و"كاتربيلر" و"ثري إم" و"فيزر" و"ستاربكس" و"بيبسيكو".

وكذلك يوجد بين القائمة "جنرال إليكتريك" و"فيسبوك" و"كرافت هاينز" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"آبل".