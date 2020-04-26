خسائر "كيان السعودية" تتفاقم 162% خلال الربع الأول من 2020

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات- كيان السعودية، زيادة خسائرها بنسبة 161.7% خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن صافي خسائرها بلغ 516.78 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 197.49 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وانخفاض في الكميات المباعة نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم، على الرغم من انخفاض في تكاليف التمويل.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 208.7% مقارنة بخسائر نحو 167.41 مليون ريال خلال الربع السابق (الربع الرابع من 2019).

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 1.215 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، تعادل 8.1% من رأس المال البالغ 15 مليار ريال.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، ارتفاع صافي الخسائر 50.96%، إلى نحو 167.41 مليون ريال، مقابل 110.9 مليون ريال خسائر الشركة بالربع الرابع من 2018.

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