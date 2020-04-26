هيئة السوق المالية: إحالة اشتباه بمخالفة مستثمرين للوائح إلى النيابة العامة

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة اشتباه في مخالفة مستثمرين المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولاتهم على عدد من أسهم شركات مدرجة إلى النيابة العامة.

وقالت هيئة السوق في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن المخالفات ترجع لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 6 شركات مدرجة في السوق المالية السعودية خلال عام 2017.

وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

ونوهت هيئة السوق، بأنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وبحسب البيان، تمثلت التداولات محل الاشتباه على أسهم البنك السعودي للاستثمار، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وإعمار المدينة الاقتصادية، وأليانز السعودي الفرنسي، وأخيرا شركة بروج للتأمين.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس الماضي، عن إحالة اشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين أثناء التداول على 10 أسهم مدرجة إلى النيابة العامة.

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