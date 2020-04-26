وزير الصناعة السعودي يوضح إجراءات عودة العمل بالمصانع

الرياض – مباشر: أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر إبراهيم الخريف، بالأمر الملكي اذلي يقضي بعودة العمل ببعض الأنشطة الاقتصادية بما فيها المصانع.

وطالب الوزير، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جميع الجهات المعنية في القطاع الصناعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمنها الأمر الملكي.

وأصدر الملك سلمان قراراً بالسماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل 29 أبريل/ نيسان، وحتى 13 مايو/ أيَّار القادم.

ونص القرار على قيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناءً على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

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