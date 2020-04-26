السوق السعودي يرتفع للجلسة الثالثة وسط صعود جماعي للقطاعات

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة بداية الأسبوع, أولى جلسات شهر رمضان، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعاً بصعود جماعي للقطاعات.

وقفز المؤشر العام للسوق - تاسي بنسبة 3.54%، إلى مستوى 6838.67 نقطة خاسراً نحو 233.77 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم سابتكو بنسبة 10%، كما ارتفع أداء سهم أمانة للتأمين بنسبة 10%، وحقق سهم الأصيل ارتفاعاً بنسبة 9.98%.

وفي المقابل انفرد بالتراجعات سهم البحري بنسبة 0.14%.

وتصدر التداولات سهم الإنماء بنحو 26 مليون سهم وبقيمة 390.401 مليون ريال.

وكان قطاع تجزئة السلع الكمالية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.94%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 6.16%، كما حقق قطاع النقل مكاسب بنحو 5.99%.

وقاد قطاع البنوك والمواد الأساسية السوق للارتفاع ليصعد كل منهما بنسبة 4.33%، و3.63% على الترتيب، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.78%.

وجرى التعامل على 234.07 مليون سهم وبقيمة 4.78 مليار ريال موزعين على 202.374 ألف صفقة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية نمو فقد سجل ارتفاعاً بنحو 2.03% إلى مستوى 7,580.92 نقطة رابحاً 150.49 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الصمعاني بنسبة 5.85%، تلاه سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 2.56%، كما حقق سهم التطويرية الغذائية ارتفاعاً بنسبة 2.17%.

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