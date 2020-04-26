أرباح 17 شركة سعودية ترتفع 7% بالربع الأول..و"الاتصالات" تقتنص 66%

مباشر ـ ثابت شحاتة: أعلنت 17 شركة سعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، مع اقتراب الشهر الأول من المهلة على الانتهاء، من إجمالي 172 شركة تتفق سنتها المالية مع العام الميلادي.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى إفصاحات الشركات، أن إجمالي الأرباح المعلنة للربع الأول من العام الحالي، ارتفع نحو 7.4% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح المجمعة لـ17 شركة إلى حوالي 4.4 مليار ريال للربع الأول من 2020، مقابل 4.12 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2019.

وتمتد المهلة النظامية، التي منحتها هيئة السوق المالية السعودية، للشركات المدرجة بـ"تداول"، للإفصاح عن نتائج الربع الأول، حتى 22 يونيو / حزيران 2020.

الاتصالات السعودية

وتصدرت شركة الاتصالات السعودية الشركات المعلنة من حيث أعلى الأرباح، لتقتنص نحو 66% من الأرباح المجمعة للشركات، بصافي ربح بلغ 2.9 مليار ريال.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة الإيرادات، وتسجيل مكاسب ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم.

وجاءت "البحري" بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بعد أن قفزت الشركة بصافي الربح 133.8% إلى 419.2 مليون ريال للربع الأول من 2020، مقابل 179.3 مليون ريال للربع المماثل من 2019.

وأوضحت الشركة، أن القفزة بصافي الأرباح تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق بقطاع نقل النفط الخام، نتيجة ارتفاع أسعار النقل.

وأشارت إلى أن انخفاض المصروفات التمويلية وتسجيل أرباح من حصة المجموعة من الاستثمارات في الشركات الزميلة، ساهم في زيادة صافي الربح للمجموعة.

وكان المركز الثالث، من حيث أعلى الأرباح لشركة المراعي، بصافي أرباح بلغ نحو 383 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، مقابل 336 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع بلغت نحو 14%.

وقالت "المراعي" إن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى نمو الإيرادات بقطاع الحليب طويل الأجل، وقطاعي الأغذية والدواجن، بجميع الدول باستثناء عمان بسبب المنافسة الشديدة لمنتجات الألبان، إلى جانب انخفاض المصروفات الأخرى.

وسجلت شركة "ساسكو" أقل الأرباح على مستوى الشركات المعلنة، بعد أن هبطت بأرباحها الصافية إلى 8.12 مليون ريال، مقابل 8.88 مليون ريال، أرباح الشركة بالربع الأول من العام الماضي، بتراجع 8.6%.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن.

وعزت تراجع صافي الربح كذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات.

وكشفت النتائج المجمعة للشركات السعودية بالربع الرابع من 2019، تراجع صافي الأرباح نحو 20.5%، إلى 85.75 مليار ريال، مقابل نحو 108 مليارات ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وتراجعت الأرباح المجمعة بنسبة 19.35% خلال عام 2018، إلى نحو 106.3 مليار ريال، مقابل 503.76 مليار ريال للعام 2018.

ترشيحات:

أرامكو السعودية تُعلن نتائجها المالية الربعية في 12 مايو المُقبل

تغطية "مباشر" للنتائج المالية للشركات السعودية بالعام 2019

إنفوجرافيك.. "أرامكو" تقود 10 شركات لاقتناص 95% من أرباح السوق السعودي بـ2019

إنفوجرافيك.. نتائج الشركات المدرجة بالسوق السعودي لعام 2019

تحليل.. شركات سعودية تسجل أرباحاً مليارية بـ2019 وأخرى تتكبد خسائر