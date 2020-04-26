السوق السعودي يعزز مكاسبه بالمنتصف.. وجميع الأسهم باللون الأخضر

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية - تداول، أداءه الإيجابي، في منتصف جلسة اليوم الأحد، ليعزز مكاسبه، في ظل ارتفاع جميع الأسهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق 2.86% بحلول الساعة 11:15 بتوقيت السعودية، مضيفاً 188.6 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 6,787.77 نقطة.

وصعد المؤشر العام للسوق، نحو 1.55% بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي؛ وسط صعود جماعي للقطاعات.

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو 2020.

وشهد سوق الأسهم السعودية، ارتفاع الأسهم بشكل جماعي، في هذه الأثناء، بصدارة "إكسترا" الذي صعد 9.98%، تلاه "المراكز" بنسبة 9.96%، ولم يشهد السوق أية تراجعات.

وارتفعت القطاعات بشكل جماعي كذلك، وتصدر المكاسب قطاع السلع الكمالية، الذي قفز 7.7%، وسجل البنوك ارتفاعاً نسبته 3.2%.

وبلغت مكاسب قطاع الطاقة نحو 3% في تلك الأثناء، وصعد قطاع المواد الأساسية 2.54%، وسجل قطاع الاتصالات أقل المكاسب على مستوى القطاعات الكبرى، بارتفاع 1.55%.

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