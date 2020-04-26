السوق السعودي يرتفع 1.55% بالتعاملات الصباحية وسط صعود جماعي للقطاعات

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي؛ وسط صعود جماعي للقطاعات.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنحو 1.55% إلى مستوى 6707.04 نقطة رابحاً نحو 102.14 نقطة.

وجرى التعامل على 46.5 مليون سهم بقيمة 900 مليون ريال، موزعة على 39.64 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم المراكز بنسبة 9.96%، تلاه سهم الحكير بنسبة 9.95%، وارتفع أداء سهم إكسترا بنسبة 9.19%.

واقتصر اللون الأحمر على سهمي الواحة والبحري، حيث تراجع الأول بنسبة 1.89%، وهبط الثاني نحو 0.96%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.22%، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.49%، وحقق قطاع الاتصالات مكاسب بلغت 1.08%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.47%.

وتصدر سهم الإنماء نشاط التداولات من ناحية القيمة والحجم بنحو 5.56 مليون سهم بقيمة 82.68 مليون ريال.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم قد اختتم تعاملات جلسة الخميس على ارتفاع مدفوعاً بالقطاعات الكبرى أبرزها المواد الأساسية والطاقة والبنوك، بنحو 0.97%، إلى مستوى 6604.90 نقطة رابحاً نحو 63.43 نقطة.

ترشيحات:

بأمر خادم الحرمين الشريفين.. رفع حظر التجول جزئياً بالسعودية في رمضان

"النقد" السعودية توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بوضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

السعودية تودع ملياري ريال بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

السعودية تتيح لصاحب العمل إصدار التأشيرات عبر منصة "أبشر"

مؤسسة النقد السعودية و"كفالة" يطلقان برنامجاً للتمويل المضمون بنسبة 95%

بسبب كورونا.. "الزكاة والدخل" السعودية تدعو لأداء الفريضة إلكترونياً