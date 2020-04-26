وكالة: "بن لادن" السعودية تعين مستشاراً لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار

الرياض – مباشر: كشفت وكالة بلومبيرج، اليوم الأحد، عن تعيين مجموعة بن لادن السعودية هوليهان لوكي للخدمات المصرفية كمستشار؛ لمساعدتها في إعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إن البنك سوف يساعد في مراجعة شاملة، وإعادة هيكلة مالية لرأسمال مجموعة بن لادن.

وأضافت أن إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم أصول بن لادن السعودية، وتبسيط العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسية.

ومجموعة بن لادن السعودية، تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، وقد أسند إليها في وقت سابق، توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وتم تكليفها كذلك بتوسعة المسجد الحرام في مكة.

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