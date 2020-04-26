"الراجحي ريت" يتلقى إخطاراً بإنهاء عقد إيجار عقارين

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية مدير صندوق الراجحي ريت، عن تلقيها إشعاراً بإنهاء عقد إيجار كل من عقار بلو تاور بمدينة الخبر، وعقار مستودعات اللؤلؤة بالرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن العقارين، مؤجران من قبل شركة رواج العقارية بصافي إيجار سنوي قدره 18.3 مليون ريال و13.6 مليون ريال على التوالي بمبلغ إجمالي 31.9 مليون ريال بما يعادل 19.4% من إجمالي دخل الصندوق.

وأشارت إلى أنها سوف تقوم بالتحقق من صلاحية الإشعار المرسل، وأنها تعتقد أن المستأجر لا يملك الحق في إنهاء عقود الإيجار.

وتابعت: "سيتخذ مدير الصندوق جميع الإجراءات الممكنة والمتاحة بما في ذلك الإجراءات القانونية لحماية مصالح حاملي الوحدات".

كما بينت أنه سيكون من الصعب في الوقت الراهن تحديد الأثر المالي على توزيعات أرباح الصندوق، وسوف يتم الإفصاح عن أي تطور جوهري بهذا الشأن في حينه.

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