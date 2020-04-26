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"سبكيم" تمدد اتفاق شراكة مع "ليندي" الألمانية لنهاية الربع الثالث 2020

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"سبكيم" تمدد اتفاق شراكة مع "ليندي" الألمانية لنهاية الربع الثالث 2020 "سبكيم" تمدد اتفاق شراكة مع "ليندي" الألمانية لنهاية الربع الثالث 2020

الرياض - مباشر: قالت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" إن المفاوضات مع شركة ليندي بي إل سي الألمانية لا تزال مستمرة بخصوص اتفاقيات الشراكة النهائية؛ ما استدعى تمديد العمل ببنود الاتفاق حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.
 
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد أنه تم مواجهة بعض الصعوبات بخصوص ترتيب زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج كإجراء رئيسي لإتمام الفحص النافي للجهالة من قبل الطرفين وذلك بسبب الظروف الراهنة.

ووقعت الشركة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع شركة ليندي بي إل سي الألمانية، بنود الاتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف لتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية بالمملكة.

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